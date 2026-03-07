Amedspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - Serik Belediyespor maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Amedspor - Serik Belediyespor maçı, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Amedspor ile kritik puanlar arayan Serik Belediyespor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele öncesinde taraftarlar Amedspor - Serikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, özellikle Amedspor taraftarları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Amedspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve iki takımın ligdeki son durumu.

AMEDSPOR - SERİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Amedspor - Serikspor karşılaşması, 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak.

Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği mücadele, ligin kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma Tarih Saat Organizasyon Amedspor - Serikspor 7 Mart Cumartesi 20:00 Trendyol 1. Lig

AMEDSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Serik Belediyespor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Özellikle zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, ligin önemli maçları arasında gösteriliyor.

AMEDSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Amedspor, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla üst sıralarda yer almayı başardı. Takımın ligdeki istatistikleri şu şekilde:

16 galibiyet

7 beraberlik

5 mağlubiyet

55 puan

Ligde 3. sıra

Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu mücadeleyi kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

SERİK BELEDİYESPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Serik Belediyespor ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele ediyor. Takımın sezon performansı şu şekilde:

8 galibiyet

5 beraberlik

15 mağlubiyet

29 puan

Ligde 17. sıra

Konuk ekip, deplasmanda oynayacağı bu zorlu karşılaşmadan puan alarak ligde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

AMEDSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Amedspor 16 7 5 55 3 Serik Belediyespor 8 5 15 29 17

AMEDSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken oynanacak olan Amedspor - Serik Belediyespor maçı, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Amedspor, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken Serik Belediyespor ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak için önemli bir fırsat olarak bu maçı değerlendiriyor.

Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

