Amedspor, Süper Lig biletini aldı

1. Lig'de normal sezonun son haftasında deplasmanda Iğdırspor ile karşılaşan Amedspor sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Diyarbakır temsilcisi, rakibi Erokspor'un Pendikspor ile 1-1 berabere kalması sonucu Süper Lig biletini alan ikinci takım oldu.

Alınan sonuçların ardından her iki takım da 74 puana yükselirken ikili averajla üstün olan Amed, bir üst lige yükselmeyi başardı.

Sezon boyu inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Amed'e son maçta Süper Lig'i getiren golleri, Hasan Ali Kaldırım, Mbaye Diagne (P) ve Dia Saba kaydetti.

EROKSPOR, PENDİK'İ YENEMEDİ

1. Lig'de geçen hafta Sarıyer 1-0 mağlup olan Erokspor, en kritik maçta bir başka İstanbul temsilcisi Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı ve Süper Lig'e direkt çıkma ihtimalini değerlendiremedi. Erok, play-offa finalinde mücadele edecek.

PLAY-OFF HATTI

1. Lig'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Bandırmaspor-Sivasspor: 1-0

Ümraniyespor-Keçiörengücü: 1-4

Çorum FK-Pendikspor: 1-1

Bodrum FK-Sarıyer: 0-1

Bu sonuçlar sonucunda play-off'a kalan diğer takımlar Çorum, Bodrum, Pendik ve Keçiörengücü oldu. Play-off'un ilk ayağında Çorum FK, Keçiörengücü, Bodrumspor ile Pendikspor ile karşılaşacak.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Amedspor'u tebrik etti. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm @amedskofficial camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."