Amedspor Süper Lig yolunda: Dev ekranlar kurulacak
Süper Lig’e çıkma şansı bulunan Amedspor'un 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Iğdır Şehir Stadı’nd Iğdırspor ile oynayacağı kritik karşılaşmaya sayılı günler kaldı. Karşılaşma öncesi Diyarbakır'da iki farklı noktaya dev ekranlar kurulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Süper Lig'e çıkma şansının olduğu Iğdırspor karşılaşması için dev ekranlar kurulacak.
Amedspor, Süper Lig’e çıkma hedefiyle sezonun son lig maçında 2 Mayıs Cumartesi günü Iğdırspor’a konuk olacak. Karşılaşma, Amedspor’un Süper Lig’e çıkma şansı açısından büyük önem taşıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanacak Iğdırspor-Amedspor maçının heyecanını kentteki taraftarlarla buluşturmak için Bağlar ilçesindeki Newroz Park ile Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı’na dev ekran kuracak.
EROKSPOR İLE EŞİT PUANDA
Futbolseverler, bu iki noktada maçı canlı izleyerek Amedspor’un Süper Lig yolundaki kritik mücadelesine ortak olacak.
Iğdırspor-Amedspor karşılaşması, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak. Amedspor, 1. Lig’de Erokspor ile eşit puana sahip bulunurken, karşılaşmadan alınacak sonuç Süper Lig’e çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.