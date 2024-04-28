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Amedspor taraftarları, Somaspor galibiyetini kutladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1- 0 yenerek son haftaya 3 puan ve 10 gol averaj farkıyla girdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, galibiyet kutlaması yaptı.

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 22:38
  • Giriş: 28.04.2024 22:38
  • Güncelleme: 28.04.2024 22:39
Kaynak: DHA
Amedspor taraftarları, Somaspor galibiyetini kutladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u, Oktay Aydın'ın 49'uncu dakikada kaydettiği gol ile 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla bitime 1 maç kala puanını 80'e çıkararak, kendisini bir basamak geriden takip eden GMG Kastamonuspor ile aradaki 3 puanlık farkı korudu ve gol averajını 10'a çıkardı.

Galibiyetin ardından Amedsporlu taraftarlar, kentte galibiyet kutlamaları yaptı. Kentin birçok cadde ve sokaklarında kutlamalara başlayan taraftarlar, ellerine yeşil-kırmızı bayrakları alarak tezahüratlarla galibiyeti kutladı.

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