Amedspor taraftarları, Somaspor galibiyetini kutladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1- 0 yenerek son haftaya 3 puan ve 10 gol averaj farkıyla girdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, galibiyet kutlaması yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u, Oktay Aydın'ın 49'uncu dakikada kaydettiği gol ile 1-0 yendi. Amed Sportif Faaliyetler bu sonuçla bitime 1 maç kala puanını 80'e çıkararak, kendisini bir basamak geriden takip eden GMG Kastamonuspor ile aradaki 3 puanlık farkı korudu ve gol averajını 10'a çıkardı.

Galibiyetin ardından Amedsporlu taraftarlar, kentte galibiyet kutlamaları yaptı. Kentin birçok cadde ve sokaklarında kutlamalara başlayan taraftarlar, ellerine yeşil-kırmızı bayrakları alarak tezahüratlarla galibiyeti kutladı.