Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amedspor, Ümit Özdağ'dan şikâyetçi oldu

Amedspor, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan şikâyetçi oldu. Kulüp yönetiminin açıklamasında "Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır" denildi.

Güncel
  • 14.01.2025 16:07
  • Giriş: 14.01.2025 16:07
  • Güncelleme: 14.01.2025 16:15
Kaynak: Haber Merkezi
Amedspor, Ümit Özdağ'dan şikâyetçi oldu

Amedspor, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan, Ankaragücü-Amedspor maçının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle şikâyetçi oldu.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır" denildi.

Amedspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır.

Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."

BirGün'e Abone Ol