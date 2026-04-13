Amedspor – Ümraniyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, zirve yarışını ve alt sıraları doğrudan etkileyen Amedspor – Ümraniyespor karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Amedspor – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Zirve mücadelesi veren Amedspor ile ligde kalma savaşı veren Ümraniyespor’un karşı karşıya geleceği bu kritik mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde…

AMEDSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma 13 Nisan 2026 tarihinde oynanacak.

AMEDSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak.

AMEDSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

AMEDSPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz şekilde takip edebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hakem: Erdem Mertoğlu

Yardımcı Hakemler: Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Dördüncü Hakem: Levent Balcı

LİGDE SON DURUM VE TAKIMLARIN PERFORMANSI

Amedspor, ligde oynadığı 34 maçta topladığı 71 puanla ikinci sırada yer alıyor ve zirve yarışını sürdürüyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Ümraniyespor ise 42 puanla 15. sırada bulunuyor. Konuk ekip, deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

PUAN DURUMU TABLOSU

Takım Puan Sıralama Amedspor 71 2. Ümraniyespor 42 15.

MAÇIN ÖNEMİ

Amedspor – Ümraniyespor karşılaşması, ligde iki farklı hedef doğrultusunda mücadele eden takımların karşılaşması olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ev sahibi ekip zirveye yaklaşmak isterken, Ümraniyespor ise ligde kalma yolunda kritik puanlar arıyor.

