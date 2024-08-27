Amedspor'un eski başkanından Deniz Naki açıklaması

Amedspor'un eski başkanı Nurullah Edemen, kulüp başkanı Aziz Elaldı ile takımın eski futbolcusu ve kaptanı Deniz Naki arasındaki tartışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Deniz Naki’nin Amedspor’da oynadığı dönemde Kulüp Başkanı olan Nurullah Edemen de tartışmayla ilgili yorumda bulundu. Amida Haber’e konuşan Edemen, Amedspor’un en zor dönemlerinde Deniz Naki’nin kulübe emek verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz onu seviyor ve sayıyoruz ama bu yaptığının çok doğru olmadığı kanısındayım. Kulübünü seviyorsa, kulübene zarar gelmemesini istiyorsa, ki bu zarar görmemesi için yapılmış bir eylem olarak ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye’nin hiçbir kulübünde olmayan bir yapı var Amedspor’un etrafında. İstişare Kurulumuz her anlamda Amedspor’a sahip çıkıyor ve önünü açmakla ilgili mücadele ediyoruz. Deniz kardeşimizde varsa böyle bir belge benim ya da İstişare Kurulu üzerinden varsa yanlış bir eylem, doğru olmaması gereken, Deniz’in deyimiyle Amedspor’un değerleriyle bağdaşmayan durumlar varsa bunu bize iletir.

Bizde ilgili arkadaşlarımızla birlikte varsa burada bir yanlış onunla görüşür Amedsporumuzun zarar görmemesi için gerekeni yaparız. Amedspor’un zarar görmesini istemiyorsak bunu kamuoyunda tartışmanın bir mantığı yok. Kendi içimizde kendi sorunlarımızı çözecek bir kültüre sahibiz. Bu arkadaşımız sosyal medyadan önce durumu keşke bize iletseydi. Bunu yapsaydı Deniz Naki için daha iyi olurdu.”

Naki ile mesajlaştığını bugün kendisini arayacağını belirten Edemen, “Deniz ile beraber çalıştık, emek vermiş bir kardeşimiz. Hem kendini hem kurumu yıpratmaması adına geri döneceğini düşünüyorum. Bugün kendisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Varsa söyleyeceği bir şey dinlemeye hazırız, kulübün menfaatleri gereği ne gerekiyorsa yaparız. Ama bu pratiğin çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Naki, Aziz Elaldı'nın "kulübe yakışmayan davranışları" olduğunu öne sürerek, "Hafta sonuna kadar istifa etmen için süre tanıyorum" demişti. Naki'ye sosyal medya hesabından yanıt veren Elaldı ise "Ellerinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenler, bunları en kısa zamanda açıklamazsa namerttir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Naki, perşembe günü elindeki belgeyi açıklayacağını duyurmuştu.