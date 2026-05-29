Amedspor'un, Mauro Icardi'ye yaptığı teklif ortaya çıktı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'un, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Diyarbakır temsilcisi, Arjantinli yıldız forvete menajeri aracılığıyla resmi teklif iletti.

İddiaya göre Amedspor, deneyimli golcüye yıllık 7 milyon euro maaş önerdi.

"OLUMLU YAKLAŞMADI"

Ancak Icardi'nin bu teklife olumlu yaklaşmadığı ve kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmeyi tercih ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Galatasaray'ın da yıldız futbolcuyu takımda tutmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi'ye yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında maaş içeren ve 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

GALATASARAY'A YANIT VERMEDİ

Haberde, Arjantinli futbolcunun maaş beklentisinin yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde olduğu, bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

Tecrübeli golcünün, Galatasaray'ın yaptığı teklife henüz resmi bir geri dönüş gelmediğini belirtirken, sarı-kırmızılı kulübün mevcut teklif şartlarında önemli bir değişiklik yapmayı düşünmediğini öne sürdü.

Galatasaray formasıyla son yıllarda takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Mauro Icardi'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.