Amedspor'un Süper Lig kutlaması için tarih belli oldu

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle düzenlenecek resmi kutlama tarihi belli oldu.

İlke TV’de yayınlanan "Medya Zamanı" programına konuk olan Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, kutlamanın bu hafta sonu yapılacağını açıkladı.

Taraftarların beklediği kutlama programı hakkında ilk bilgileri paylaşan Nahit Eren, organizasyonun bu hafta sonu yapılacağını duyurdu. Bugün yapılacak toplantıyla detayların netleşeceğini belirten Eren, şunları söyledi:

"Bir aksilik olmazsa kutlamayı pazar günü yapmaya niyetliyiz. Bu coşkunun stadyuma sığmayacağına inanıyorum. Sadece Diyarbakır’dan değil, bölge illerinden ve batı kentlerinden de binlerce Amedsporlunun bu coşkuya ortak olmak için geleceğini hissediyoruz. Sanatçılarla birlikte coşkulu bir organizasyon planlıyoruz."