Amedspor'un yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’de mücadele eden Amedspor’un yeni başkanı Burç Baysal oldu.

Amedspor dün (12 Kasım) Diyarbakır’da bulunan Sezai Karakoç Kongre Merkezinde olağanüstü kongreye gitti.

Kongreye önceki kulüp başkanı Aziz Elaldı olmak üzere, Amedspor’un eski başkanları da katıldı.

160 kişilik çoğunluk delege sayısına ulaşılırken, Amedspor İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, Amedspor’un yeni kulüp başkanı seçildi.

Kongrede yeni yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi.

AZİZ ELALDI: YENİ YÖNETİME HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

Kongrede konuşan Aziz Elaldı, “Başarılı sezon inancım hala var. Sezon sonunda Amedspor hak ettiği yere gelecek. Halkımız ve taraftarımızdan basit nedenlerle koparıldık. Sorumlu biziz tabi ki. Sosyal medyada kulübün borçlarıyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Nasıl devir aldıysak o şekilde bırakıyoruz. Kulübümüzün borcu yoktur. Yeni yönetime hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

Elaldı’ın konuşmasından sonra 2024-2025 faaliyet raporu ve mali rapor okundu. Raporda ayrıca kulübün toplam borcunun 27 milyon TL olduğu açıklandı.