Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

1. Lig ekiplerinden Amedspor'da teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz.

Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz."

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.