Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu

Amedspor, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

Görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.

"FUTBOL HEPİMİZİN ORTAK DUYGUSU"

Anlaşmanın ardından konuşan Ersun Yanal, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor" dedi.

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ise Ersun Yanal hakkında şunları söyledi:

"Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız."

Anlaşma, Amedspor'un sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Amedspor'un Yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal!



Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil’in İzmir’de gerçekleştirdiği iki gün süren… pic.twitter.com/1JLjGjoON7 — Amedspor (@amedskofficial) June 7, 2024

Amedspor'u geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Mesut Bakkal ile yeni anlaşma sağlanmamış ve bu gelişme 3 gün önce duyurulmuştu.

61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 maça çıkmıştı.

2013/14 sezonunda Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapan Yanal daha sonra Trabzonspor'da görev yaptıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ersun Yanal, Alanya'dan önce ise Antalyaspor'da görev yapmıştı.