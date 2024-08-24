Amedspor yönetimi Deniz Naki’ye yanıt verdi

Amedspor yönetimi ve Amedspor Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, kulübün eski kaptanı Deniz Naki'nin açıklamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Amedspor’un eski kaptanı Deniz Naki, kulüp başkanı Aziz Elaldı'nın 'kulübe yakışmayan davranışları' olduğunu iddia ederek, "hafta sonuna kadar istifa etmen için süre tanıyorum" demişti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısına Aziz Elaldı'nın yanı sıra Amedspor Yönetim İstişare Kurulu Başkanı (YİK) Başkanı Burç Baysal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

“ŞAMPİYONLUK ÖTEKİLEŞTİRMEYE KARŞI ELDE EDİLDİ”

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Amedspor Yönetimi adına İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal'ın okuduğu açıklamada, "Amedsporumuz 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olarak; uzun süreden beri hepimizin beklediği büyük bir mutluluğu yaşamamıza vesile olmuştur. Bu şampiyonluk yıllarca her türlü zorluğa ve ötekileştirmeye karşı takımın etrafında kümelenen tüm bileşenlerin ortak aklı ve karşı mücadelesiyle elde edilmiştir. Bir diğer mana da bu şampiyonluğun tarifi aynı zaman bir hak ve adalet arayışının da bu zeminde tecelli etmesidir. YİK, Kulüp Yönetim Kurulumuz, taraftar gruplarımız, spor medyamız, kent sivil toplum örgütlerimiz, sporcularımız ve teknik ekibimiz kenetlenerek bu şampiyonluğun kazanılmasında katkı sunmuşlardır. Kulübümüz şampiyon olduktan sonra TFF 1.Lig’e iddialı girmek adına hazırlık çalışmalarını başlatmış, bir yandan transferler gerçekleştirirken öte yandan kulübümüzün tesis alt yapısını güçlendirme faaliyetlerine başlamıştır. Her yönüyle kurumsallaşmanın da adımları atılmıştır. Gerek teknik ekibin oluşturulması gerekse de futbolcu transferlerinde Amedsporumuzu bir üst lige taşıyacak bir ekip oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu konuda çalışmalar durmaksızın ayrıca devam etmektedir" denildi.

“KULÜBE ZARAR VERMEKTEN BAŞKA ANLAM TAŞIMAZ”

"Kulübümüzde bütün bileşenlerimiz söz alma, öneriler geliştirme ve her türlü pozitif katkı sunma hakkına sahiptir" diyen Baysal, "Bu, onların hem devredilmez bir hakları hem de kulübe ve taraftara karşı sorumluluklarıdır. Hal böyleyken sosyal medyada ve diğer mecralarda, kulübümüzün iletişim kanalları ve tartışma-müzakere kültürü hiçe sayılarak, kulübümüze yön vermeye çalışmak, kulüp başkan ve yöneticilerini hedef almak, kulübe zarar vermekten başka bir anlam taşımaz. Kulübümüzü görmezden gelen bu yaklaşımlar, hiçbir surette kabul edilemez. Coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında Amedsporumuza gönül veren, daha adil ve daha yaşanılır bir dünya özlemi içerisinde olan bütün taraftarlarımız bilsinler ki, bu kulübün açıklayamayacağı hiçbir tasarrufu yoktur. Bütün taraftarlarımız, bu kulübe omuz verenlerin onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğinden emin olmalıdır" diye konuştu.