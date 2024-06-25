Amedspor’a ilk yabancı transfer

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, Hull City’den Adama Traore’yi transfer ettiğini duyurdu.

Spor 25.06.2024 10:09 Giriş: 25.06.2024 10:09

Güncelleme: 25.06.2024 10:14 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: Amedspor (X)