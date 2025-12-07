Amedspor’a milliyetçi provokasyon

1. Lig’de Ümraniyespor’un Amedspor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda yaşananlar, sporun ötesine geçen bir atmosfer yarattı.

Maçtan saatler önce tribünlere Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla birlikte 16 Türk devletini temsil eden bayraklar asıldı. Isınmaya çıkan futbolcular stada adım attığı sırada ise hoparlörlerden mehter marşı çalındı.

Uygulama, özellikle Amedspor’un kimliği ve geçmiş yıllarda karşı karşıya kaldığı politik gerilimler hatırlandığında, kamuoyunda “milliyetçi provokasyon” olarak değerlendirildi.

"TESADÜF DEĞİL, TERCİH"

Dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Ümraniyespor’un daha önceki karşılaşmalarında tribünlerde ne Türkiye bayrağının ne de 16 Türk devletine ilişkin sembollerin yer almamış olması oldu.

Aynı statta, yalnızca Amedspor maçında böyle bir durumun yaşanması “tesadüf değil, tercih” yorumlarını beraberinde getirdi.

Amedspor, geçmiş sezonlarda da benzer milliyetçi ve provokatif tutumların hedefi olmuş, taraftar otobüslerine saldırılar, tribünlerden atılan ayrımcı sloganlar ve güvenlik zafiyetleri sık sık gündeme gelmişti. Bursaspor taraftarı Amed'le oynayacağı maç öncesi 'beyaz toros' pankartları açmıştı.