Amedspor’da OHAL ilanı

TFF tarafından yürüttüğü bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Hakemlerden futbolculara uzanan soruşturma zincirine bu kez Amedspor da eklendi. Diyarbakır ekibinde forma giyen 5 futbolcu hakkında inceleme başlatıldı.

Amidahaber'in haberine göre TFF’nin 1024 futbolcunun bahis eylemlerine karıştığını duyurmasının ardından, Amedspor’da kaptan Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya ve Alberk Koç’un adlarının da dosyada geçtiği ortaya çıktı. Camiada şok etkisi yaratan gelişme sonrası Amedspor Yönetim Kurulu, iddiaları araştırmak için kulüp içinde adeta “OHAL” ilan etti.

Kulübün hukuk birimi dosyayı incelemeye alırken, yönetim kurulu da Divan Kurulu toplantısında 5 futbolcuya ilişkin nihai kararı vermeye hazırlanıyor.

“BU TABLO BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Amida Haber’e yaptığı açıklamada süreci tüm şeffaflığıyla yürüttüklerini söyledi: “Kulübümüzün bu şekilde gündeme gelmesi hem bizi hem camiamızı derinden üzmüştür. Hukuk birimimiz iki gündür iddiaları en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Hassasiyetle ilerliyoruz, masumiyet karinesine büyük önem veriyoruz.”

Eren, ön inceleme sonucunda futbolcuların kendi takımlarına ait maçlarda bahis oynamadıklarının tespit edildiğini belirterek, “Yüzlerce sayfalık sevk dosyasını tek tek inceliyoruz. İlkelerimiz belli; gereği neyse yapılacak” dedi.

KRİTİK KARAR YOLDA

Amedspor Yönetim Kurulu, kulübün etik ilkeleri doğrultusunda futbolcularla birebir görüşmeler yapıyor. İnceleme tamamlandıktan sonra Divan Kurulu toplanacak ve 5 futbolcu hakkındaki nihai karar kamuoyuyla paylaşılacak.