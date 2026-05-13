Amedspor’dan Icardi açıklaması

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Mauro Icardi iddialarına ilişkin konuştu. Eren, Arjantinli futbolcu ya da menajeriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Spor
  • 13.05.2026 15:25
  • Giriş: 13.05.2026 15:25
  • Güncelleme: 13.05.2026 15:27
Kaynak: Spor Servisi
Amedspor Başkanı Nahit Eren, son günlerde gündeme gelen Mauro Icardi iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcunun adı Avrupa’dan birçok kulüple anılırken, son olarak Amedspor’la ilgili transfer söylentileri ortaya atılmıştı.

"GÖRÜŞME OLMADI"

Radyospor’a konuşan Nahit Eren ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Eren, “Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik” ifadelerini kullandı.

Böylece Amedspor cephesi, kamuoyunda gündeme gelen transfer söylentilerine ilişkin ilk resmi açıklamasını yapmış oldu.

