Amedspor’dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak

Bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya cinsiyetçi küfürlerinin ardından Amedspor, 28 Aralık Pazar günü oynanacak Iğdır FK maçında kadın taraftarlara ücretsiz giriş hakkı tanıdı.

Amedspor’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazar günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor–Iğdır FK karşılaşması kadın taraftarlara ücretsiz olacak.

Kadın taraftarların ücretsiz girişten faydalanabilmesi için Passolig üyeliğiyle birlikte perşembe akşamına kadar Amedstore mağazalarına kimlik numaralarını iletmeleri gerekiyor.

Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, alınan kararın yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda tribün kültürüne dair bir duruş olduğunu belirtti. Arslantaş, Leyla Zana’ya yönelik tezahüratların bireysel değil; kadın kimliğini ve toplumsal barışı hedef alan bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmiş, taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştü.