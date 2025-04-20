Amedspor’dan TFF'ye 'Burak Süleyman' başvurusu

TFF 1. Lig’de Çorum FK ile oynanan karşılaşmanın ardından Amedspor Kulübü, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Amedspor, Çorum FK forması giyen Burak Süleyman’ın maç sırasında taraftarlara yönelik “provokatif ve tahrik edici” hareketlerde bulunduğunu belirterek kınadı.

"HAKEMLERİN TAVRI KABUL EDİLEMEZ BİR ZAFİYET"

Açıklamada, hakemlerin yaşananlara kayıtsız kalması da eleştirilerek, hakemlerin tavrı “kabul edilemez bir zafiyet” olarak tanımlandı.

Amedspor, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman’ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir.

Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”