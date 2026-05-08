Amedspor’un kutlama programı netleşti

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle düzenlenecek resmi kutlama programı netleşti.

İlke TV’deki habere göre, Amedspor, başarıyı 10 Mayıs Pazar günü Merkez Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda kutlayacak. Çevre illerden de binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyon için hazırlıklar son aşamaya geldi.

SAHNE ALACAK SANATÇILAR KESİNLEŞTİ

Kutlama programı için daha önce görüşülen Şivan Perwer, Civan Haco, Aynur ve Rojda gibi isimlerin yoğun konser takvimleri ve çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirmesinin ardından yeni liste belli oldu.

Kutlama gecesinde Agire Jiyan, Bajar, Beser Şahin ve Simyager sahne alacak.