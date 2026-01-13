Ameliyat olan Mehmet Murat Çalık'tan ilk açıklama

Yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 10.35’te ameliyata alındı.

Sözcü TV'ye konuşan Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, "Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Meleklere emanet ettim onu" dedi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Mehmet Murat Çalık’ın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Çalık’ın ameliyatının iyi geçtiği ve şu anda yoğun bakımda tutulduğu, 2 saat sonra odaya çıkarılacağı ifade edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Melih Koçhan, Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yaklaşık 3 saate yakın bir operasyon gerçekleşti. Ben az önce kendisini ziyaret ettim, ‘İyi geçtiğini' söyledi" dedi.

Koçhan, "Doktorlarla tam detayını öğrenemedik, şu anki sürecin ancak oradaki kitlenin alındığını ve patolojik süreç olacağını, patolojiye yollanacağını bu da yaklaşık 10-15 gün sürer. Oradan gelecek sonuç bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

ÇALIK: YENİDEN AYAĞA KALKTIM

Mehmet Murat Çalık, ameliyatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çalık, "Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnancımı hep diri tutarak azim ve kararlılıkla yoluma devam edecek, mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Ardından anjiyo operasyonu geçiren Çalık'a, iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.