Ameliyat olan Netanyahu taburcu edildi
Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki hastaneden bu akşam taburcu edildi.
Kaynak: AA
Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki hastaneden bu akşam taburcu edildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden, 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, pazar günü prostat ameliyatı geçirmişti.