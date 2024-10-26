Ameliyat olan Okan Buruk taburcu edildi

Apandisiti patlayan ve dün öğle saatlerinde ameliyata alınan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk taburcu edildi.

Başarılı bir operasyon geçiren 51 yaşındaki teknik direktör, bugün taburcu edildi.

Hastane çıkışında kısa bir açıklama yapan Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.

Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti.

Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.

Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.