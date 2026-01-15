Ameliyat olmuştu: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık cezaevine gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik oruşturmaları nedeniyle tutuklanan ve sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyatın ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

Tutuklanan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkındaki gelişmeler sürüyor.

Daha önce iki kez kanser tedavisi başarıyla sonuçlanan Mehmet Murat Çalık'a tutuklu olduğu sürede iki kez kemik biyopsisi uygulanmış ve son olarak boynunda tespit edilen kitle nedeniyle 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

Ameliyatın ardından iki gün hastanede kalan Çalık, tedavilerinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.