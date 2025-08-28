Ameliyat sonrası yaşamını yitirmişti: Çiğdem Bulut'un yakınlarından ''yanlış müdahale'' iddiası

Adana’da bir özel hastanede 33 yaşındaki Çiğdem Bulut’a, geçirdiği mide rahatsızlığının ardından doktorlar tarafından mide fıtığı teşhisi kondu.

Tedavi için ameliyat olan Bulut, operasyondan 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G., ile anlaşan ve 18 Ağustos’ta ameliyat olan Bulut, 20 Ağustos’ta taburcu edildi.

Operasyonun ardından kusma şikayetleri başlayan Bulut’un durumundan endişelenen yakınları yeniden hastaneye başvurdu. Doktorun ‘’Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir.’’ dediğini ileri süren yakınları, Bulut’un durumunun ağırlaştığını ve 25 Ağustos günü yeniden ameliyat olduğu hastaneye yatışının yapıldığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan Çiğdem Bulut, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevki gerçekleşti.

Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar olduğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos günü hayatını kaybetti.

DOKTOR VE HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yakınları, Çiğdem Bulut’un ölümü üzerine ameliyat olduğu özel hastaneye giderek doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Hastane ve yönetim hakkında şikayatte bulunulmasının ardından Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA’ya konuşan ağabeyi Barış Tumur, Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri umursamadığını iddia etti.

Tumur, "Hastaneden çıktığı için psikolojik olabileceğini, bir psikoloğa götürmesini söyledi doktor. Durumu daha a kötüleşti, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. 5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Gece yarısına kadar hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavoboya giderken buz gibi ter atarak bayılıyor. Burada nabzının 5'e düştüğü tespit edildi. Daha sonra kalbi duruyor ve 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı, sonrasında da yoğun bakıma alındı. Daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam da vefat haberini aldık. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.

Ağabeyi Mehmet Tumur ise Seyhan Devlet Hastandesi’nde asıl bilgileri onlarla paylaştıklarını dile getirerek, "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra vefat haberini aldık" diye konuştu.

Çiğdem Bulut'un ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. Bulut'un ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu kesinlik kazanacak.