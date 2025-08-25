Ameliyat ve endoskopiler için gece ve hafta sonu mesaisine tepkiler sürüyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kamu hastanelerine gönderdiği yazıyla, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin haftaiçi saat 22.00’ye dek, haftasonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalışmasını istedi.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çuhadaroğlu, bu durumun hasta güvenliği açısından riskli olduğunu ve sağlık çalışanlarının da hayatını tehlikeye attığını belirtti.

"TIP EĞİTİMİNİ DE OLUMSUZ ETKİLER"

Mesai dışı çalışma saatlerinin eklenmesinin sağlık hizmetlerindeki verimi düşüreceğine dikkat çeken Çuhadaroğlu şunları söyledi:

"Ülkemizde her bin hasta başına düşen hekim ve sağlık çalışan sayısı OECD ortalamasının çok altında olup, zor şartlarda fedakarlıkla yürütülen bu özellikli, dikkat ve özen gerektiren hizmetin mesai dışı çalışma saatlerinin eklenmesi ile daha da zayıflayacağını düşünüyoruz. Hem artmış iş yükü hem de tasarruf tedbirleri kapsamında cihaz ve teknik ekipman teminindeki kısıtlamalar nedeniyle bu durumun kamudan özel hastaneye olan göçü daha da arttırmasını bekliyoruz. Ayrıca üçüncü basamak hastanelerin hizmet sunumu dışında geleceğin hekimini yetiştirme ve araştırma yapma yükümlülükleri de bulunmaktadır. İş gücünün bir kısmının mesai dışına kaydırılması nedeniyle zaten pamuk ipliğine bağlı olan uzmanlık öğrencisi eğitim hakkının daha da bozulacağını değerlendiriyoruz. Solunum hastalıklarına sahip hastalar yatan hastaların önemli bir bölümüne karşılık gelmektedir. Talep edilen bu düzenleme yatak kapasitesinin cerrahi branşlara kaydırılma potansiyelini barındırmaktadır. Bu talebin göğüs hastalıkları branşı özelinde özellikle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların yatak sıkıntısı çekebileceğini ve bu sebeple hasta mağduriyetine neden olabileceğini düşündürmektedir."

"PEK ÇOK SAĞLIK RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Yorgun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarının hastaların hayatını da tehlikeye atacağını belirten Prof. Dr. Çuhadaroğlu şöyle devam etti:

"Ayrıca anayasa ve yasalarla çelişen bu genelgedeki çalışma şartları dinlenme hakkını ortadan kaldırarak çalışan motivasyonunu ve sosyal hayatını olumsuz etkileyecek ve yorgun ve dinlenmemiş sağlık çalışanı, hem kendi hem de hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk yaratacaktır. Bu noktada hatırlatmak gerekir ki, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından önerilen haftalık çalışma süresi 40-48 saat ile sınırlandırılmıştır. Türkiye'de ise kamudaki sağlık çalışanları, bu sınırların çok üzerinde çalışmakta ve özellikle nöbet sistemleri nedeniyle dinlenme hakkından fiilen mahrum kalmaktadır. Ayrıca gece çalışması insan fizyolojisine aykırı olup, uyku bozuklukları, kardiyovasküler hastalıklar, psikolojik sorunlar ve metabolik bozukluklar gibi pek çok sağlık riskini beraberinde getirmektedir. Sağlık çalışanlarının uzun süreli ve düzensiz gece mesaisine maruz kalması, yalnızca onların değil, hizmet verdikleri hastaların da sağlığını tehlikeye atmaktadır."

"HASTA GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATACAK BİR UYGULAMA"

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, hasta güvenliğine de vurgu yaparak şunları söyledi:

"Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer kritik nokta hasta güvenliğidir. Mesai saatleri dışında gerçekleştirilecek elektif ameliyat ve girişimlerde komplikasyon gelişme riski bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, yorgun ve yoğun bir ekip, azalmış destek personeli ve acil bir durumda gerekli donanıma veya uzman hekime ulaşmada yaşanacak gecikmeler, sorunun yönetimini ciddi şekilde zorlaştıracaktır. Tüm bu sebeplerle, çalışma sürelerinde yasayla kazanılmış hakların korunmasının ve belirlenmiş sürelere uyulmasının hem hasta güvenliği hem de çalışan esenliği için gerektiğine inanıyoruz. Türk Toraks Derneği, halk sağlığının korunmasından yana tavır alır. Ancak, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile iyice ağırlaştırılan sistemin tüm yükünün sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmasını kabul edilemez bulmaktadır. Türk Toraks Derneği olarak hekim iyilik halinin, halk sağlığının temel bileşeni olduğunu savunuyor ve yöneticileri emeğin sömürüsü yerine yapısal ve sistemsel önlemler almaya davet ediyoruz."

"UYGULAMADAN DERHAL VAZGEÇİLSİN"

Genel Sağlık İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, "Her fırsatta sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini daha fazla çalıştırıp daha az ücret ödemenin gayretine düşen Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz: Hastaneler işletmeleriniz, Sağlık Emekçileri de emeğini sömüreceğiniz köleleriniz değildir!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti: "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik yaptığınız düzenleme kabul edilemez. Sağlık emekçilerinin hizmet sunmasını kalitesini ve verimliliğini düşürecek olan bu uygulama, aynı zamanda hastalar açısından da riskler barındırmaktadır. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini ve insan onuruna yaraşır bir çalışma programının sağlık emekçilerine sunulmasını talep ediyoruz."