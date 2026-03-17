Ameliyata alınmıştı: Fatih Altaylı'nın ailesinden açıklama

Bu sabah saatlerinde beynindeki kitle nedeniyle ameliyata alındığı açıklanan Gazeteci Fatih Altaylı, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İKİ AYRI TÜMÖRE MÜDAHALE EDİLDİ

Altaylı, paylaşımında ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Türker Kılıç’ın açıklamasına yer verdi. Buna göre, daha önce varlığı bilinen yaklaşık 25 milimetrelik iyi huylu tümörün yanı sıra, yapılan tetkiklerde yaklaşık 15 milimetrelik ikinci bir tümör daha tespit edildi. Her iki tümöre de sabah saatlerinde aynı seansta müdahale edildiği belirtildi.

Fatih Altaylı'nı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım:

Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı. Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Girişim sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek."

Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım:

Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını… — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) March 17, 2026

AMELİYAT SONRASI DURUM

Hande Altaylı'nın da, eşinin ameliyat sonrası durumunu soranlara “Durumu çok iyi, ameliyat sorunsuz geçti” diye bilgi verdiği bildirildi.

Uzmanlar, planlı ameliyat sayesinde Fatih Altaylı’nın sağlık riskinin kontrol altına alındığını belirtti.