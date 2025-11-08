Ameliyata girecek personel yok

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde teknik personel yetersizliği ameliyatları vuruyor. Yetersiz kadro nedeniyle geciken ameliyatlar ve eksik personelle yapılan operasyonlar hakkında tutanak tutuldu. Gerekli personel desteğinin bir an önce sağlanması talep edildi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nin ameliyathane bölümünde skopi teknikeri yetersiz olmasından dolayı ameliyatlar eksik sayıda teknik personelle yapılıyor. Bu durum ameliyatların gecikmesine, var olan personeller üzerinde iş yükünün artmasına ve iş güvenliği açısından riske yol açıyor.

Hastane Ameliyathane Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hazırlanan tutanakta, 2 farklı odada beyin cerrahisi, 3 farklı odada ortopedi ve tek odada da üroloji ameliyatı vakaları olduğu ve bu ameliyatlarda skopi cihazının ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Tutanakta ameliyatların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hasta için 4 cihazın aynı anda hazır edilmesine rağmen yalnızca 2 teknik personelin görevli olarak çalıştığı bildirildi.

Tutanakta, “Bu durumun; görev dağılımında dengesizlik yarattığı, iş güvenliği açısından

risk oluşturduğu, günlük planlanan işlerin aksamasına sebep olduğu, vakaların durup personelin beklenmesi gerekli duruma geldiği, personel üzerinde yoğun iş yükü ve baskıya neden olduğu tespit edilmiştir. Gerekli personel desteğinin bir an önce sağlanması, işleyişin aksamaması ve benzer durumların tekrarının önlenmesi adına gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.

Daha öncede hastanedeki ameliyathane için tutulan iki farklı tutanakta, skopi teknikeri olmadığı için bir ameliyatın geç başladığı başka bir ameliyatta ise skopi cihazı bulunmadığı için hastanın ameliyatının röntgen çekilerek yapıldığı ifade edildi.