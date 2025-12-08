Ameliyathanelerde gece mesaisine tepki: "Çalışanları ve hastaları tehlikeye atar"

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ameliyathane ve endoskopi birimlerinde mesainin hafta içi 22.00’ye, hafta sonu ise 17.00’ye kadar uzatılmasına ilişkin düzenlemesine tepki gösterdi. Pala, kararın sağlık çalışanlarında tükenmişliği artıracağını ve hasta güvenliği açısından ciddi riskler doğuracağını belirterek Sağlık Bakanlığına soru önergesi verdi. Pala, sorunun temelinde plansızlık ve ticarileşmiş sağlık sisteminin yattığını belirterek, bu kararın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Pala, bu düzenlemenin hastanelerdeki randevu kuyruklarının kök nedenlerini çözmediğini söyledi. Pala, söz konusu uygulamanın hastanelerdeki randevu yoğunluklarını azaltmaya yönelik bir çözüm üretmediğini vurgulayarak, “Ticarileşmiş sağlık sistemi nedeniyle kışkırtılmış bir sağlık talebi oluşmuş durumda. Mevcut personel açığı ve planlama sorunları çözülmeden mesaiyi geceye ve hafta sonuna uzatmak hem çalışanları hem hastaları tehlikeye atar" diye konuştu. Pala, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na yönelttiği soru önergesiyle düzenlemenin gerekçesini, planlama sürecini, yüzde 25 kapasite şartının dayanağını ve çalışanların özlük haklarına ilişkin detayları sordu.

"PLANSIZLIK VAR"

Pala, Bakan Memişoğlu’nun yanıt vermediğini söyledi. Bugünkü koşulların temelinde hükümetin sağlık hizmetlerinde kontrolsüz bir talep yaratması ve kamusal kapasitenin yetersiz kalmasının yattığını kaydeden Pala, İstanbul’da sağlık hizmetlerinin pek çok alanda özel sektöre terk edildiğini anımsattı.

Pala “Yenidoğan yoğun bakım örneğinde olduğu gibi, kamu hizmeti sunumu bazı branşlarda ciddi şekilde zayıflamış durumda. Yama niteliğindeki düzenlemelerle krizler geçici olarak yönetilmeye çalışılıyor” dedi. Sağlık yatırımlarının yetersizliğine dikkat çeken Pala, Türkiye genelinde hasta yatağı kapasitesinin yüzde 63,3’ü Bakanlık hastanelerindeyken bu oranın İstanbul’da yüzde 51,6’ya düştüğünü, yoğun bakım yatağı sayısının ise birçok bölgede İstanbul’un iki katı olduğunu hatırlattı. Pala, “İstanbul’da yapılması gereken ilk iş, kamunun her basamakta etkili sağlık hizmeti sunacağı yapıyı hızla kurmaktır" diye konuştu. “Bu kadar yoğun mesai altında özlük hakları nasıl korunacak?” diye soran Pala, şöyle devam etti: "Kalıcı çözüm sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılması, iş yükünün yoğun olduğu alanlarda istihdamın artırılması ve sağlık sisteminde verimliliğin sağlanmasıdır. Hükümetin sağlık politikaları sonucunda uzmanlık alanları arasında hekim sayılarında belirgin bir dengesizlik oluştu. Bazı bölümler tıp öğrencileri tarafından yoğun biçimde tercih edilirken özellikle bazı cerrahi branşların giderek boş kaldı. Bakanlığın bu farklılıkların kök nedenlerine ivedilikle müdahale etmesi, uzmanlık alanlarına göre hekimlerin yurt çapında dengeli dağılımını sağlanması, güçlü bir birinci basamak sağlık hizmetleri ve etkili bir sevk zinciri kurularak hastanelerdeki yığılmanın önüne geçmesi gerekir."