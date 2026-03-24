Ameliyatın ardından Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce'den açıklama

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan oyuncular Nijeryalı Victor Osimhen ve Hollandalı Noa Lang'ın sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Galatasaray, ameliyat olan Victor Osimhen için açıklama yapmıştı. Takım Doktoru Yener İnce de Osimhen ve Noa Lang'ın son durumuna dair görüşlerini aktardı.

Yener İnce'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum.

Futbolcularımızdan Noa Lang’ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul’a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı’nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang’ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.

Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

GALATASARAY DUYURMUŞTU

Sarı-kırmızı takım, daha önce yapılan açıklamada, Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

OSIMHEN SAKATLIK ANINI ANLATTI

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

Yıldız golcü ayrıca Liverpoollu futbolcuların maç sonrası kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin de kendisine mesaj atarak yaşanan pozisyonda kötü niyetinin olmadığını ilettiğini söylemişti.

NE KADAR UZAK KALACAK?

Osimhen, sakatlığının yaklaşık 5-6 hafta süreceğini ifade ederken, tedavi sürecine göre dönüş tarihinin netleşeceği belirtildi.

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarının yanı sıra Kocaelispor ile iç sahada oynanacak karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

Nijeryalı yıldızın ayrıca Gençlerbirliği ile hem lig hem de kupa maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.