Ameliyattan çıktıktan sonra kalp krizi geçiren intörn doktor Cem Tadal hayatını kaybetti
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli intörn doktor Cem Tadal, ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 24 yaşındaki Tadal, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Hatay'da intörn doktor Cem Tadal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan intörn doktor 24 yaşındaki Cem Tadal, 24 Temmuz'da ameliyattan çıktığı sırada asansörde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tadal, meslektaşlarının müdahalesiyle ameliyata alındı. Tadal, aynı gün hayatını kaybetti.
Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na gireceği öğrenilen Cem Tadal, 8 ay önce kendisinin kullandığı motosikletle geçirdikleri kazada hayatını kaybeden annesi Zührelcebin Tadal'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı'ndaki mezarının yanına defnedildi.