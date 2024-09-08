Amerika Açık’ta kupanın sahibi Aryna Sabalenka

Amerika Açık Tenis Turnuvası’nın tek kadınlar ayağında Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

Finalde Sabalenka, 30 yaşındaki ABD’li rakibi Jessica Pegula’yı iki sette de 7-5’le mağlup edip şampiyonluğa uzandı.

2 numaralı seribaşı Sabalenka geçen yıl da bu turnuvada finali yükselmiş ancak Coco Gauff'a yenilmişti.

BU SEZONKİ İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

26 yaşındaki Belaruslu tenisçi Sabalenka, bu şampiyonlukla kariyerindeki 3. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

İlk grand slam şampiyonluğunu 2023’te Avustralya Açık’ta kazanan Sabalenka, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Amerika Açık’ta ilk kez kupayı havaya kaldıran Sabalenka, Fransa Açık'ta 1, Wimbledon'da ise 2 kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.