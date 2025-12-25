Amerika Birleşik Devletleri'nin Eyaletleri ve Bölgeleri Listesi

Amerika Birleşik Devletleri federal bir cumhuriyettir. Hem coğrafi konumu hem de ekonomik ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan ABD’de ABD eyaletleri listesi sıklıkla araştırılıyor. “Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri hangileridir?”, “ABD kaç eyaletten oluşur?” gibi soruların yanıtını arayanlar için tamamen eksiksiz ABD eyalet listesi bu haberde yer alıyor.

ABD KAÇ EYALETTEN OLUŞUYOR?

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyalet ve başkent Washington’un bulunduğu federal bölgeden oluşmaktadır. Bu içerikte yalnızca eyalet isimleri eksiksiz ve listeli şekilde yer almaktadır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EYALET İSİMLERİ

ABD Eyaletleri Alabama Alaska Arizona Arkansas Kaliforniya Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York Kuzey Karolina Kuzey Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pensilvanya Rhode Island Güney Karolina Güney Dakota Tennessee Teksas Utah Vermont Virginia Washington Batı Virginia Wisconsin Wyoming

ABD EYALETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri, yönetim, coğrafya, nüfus ve ekonomik yapı gibi pek çok açıdan birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ABD eyalet listesi, akademik araştırmalar, eğitim çalışmaları, seyahat planları ve genel bilgi amacıyla sıkça incelenmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri kaç eyaletten oluşur?

ABD toplam 50 eyaletten oluşmaktadır.

ABD eyaletlerinin isimleri nelerdir?

Yukarıda yer alan tabloda tüm ABD eyaletleri eksiksiz şekilde listelenmiştir.

Washington eyalet mi, başkent mi?

Washington hem bir eyalet adıdır hem de federal bölge ismi olarak başkent Washington D.C. ayrı bir statüdedir. Bu listede yalnızca eyalet isimleri yer almaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri yalnızca isimleriyle, eksiksiz ve net bir liste halinde bu haberde sunuldu. ABD hakkında en çok merak edilen konulardan biri olan eyalet yapısı, hem siyasi hem coğrafi açıdan büyük önem taşımaktadır. ABD’nin 50 eyaletlik yapısı, ülkenin federal sisteminin temel taşını oluşturmaktadır.