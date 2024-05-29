Amerika da sizi kurtaramayacak

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NATO Ukrayna'ya verilen silahların "Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını" isterken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı global bir çatışma mı istiyor? Gerginlik Avrupa'ya sıçrarsa ABD ne yapacak?" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın siyasi yapısı ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı ile gerginleşen ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın siyasi sisteminin parlamenter-başkanlık sistemine dayandığını söyleyen Putin, "Ukrayna, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmalı. Kesin konuşmak gerekirse Ukrayna'daki tek meşru güç parlamentodur. Bence Ukrayna'da popüler olmayan kararları alanlar değiştirilecek" ifadesini kullandı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

“Batı dünyası ne ile oynadığını anlamalı" diyen Rus lider, şöyle devam etti: "Batı, Kharkiv operasyonunu provoke ediyor. Tampon bölge oluşturmak zorunda kaldık. Gerginlik ciddi sonuçlar doğurabilir. Fransa'nın paralı askerleri de Ukrayna'da. Global bir çatışma mı istiyorlar? Gerginlik Avrupa'ya sıçrarsa ABD nasıl davranacak?”

Putin, Ukrayna'nın barış görüşmelerini reddettiğini de ileri sürerken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano İsviçre'de yapılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ni tümüyle desteklediklerini söyledi. Stano, "Şu anda 70'in üzerinde ülke katılacağını taahhüt etti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de yaptığı açıklamada, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil tüm liderlerin zirveye katılmasını beklediğini söyledi. Zelenski, Biden'ın zirveye katılmamasının Putin'e "alkış tutmak" anlamına geleceği değerlendirmesini yapmıştı.

NATO'DAN 'RUSYA'YI VURMA' TEKLİFİ

Rusya-Ukrayna savaşı giderek şiddetlenirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiği yönündeki sözlerinin arkasında durarak, bunu engelleyen kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini istedi. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de Ukrayna'yı Rusya'ya saldırmaktan alıkoymak için neden bulunmadığını söyledi.