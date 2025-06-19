Amerika savaşın tam ortasında

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Emperyalist güçleri arkasına alan İsrail ile İran savaşı 6’ncı gününü geride bırakırken resmi açıklamaların aksine zaten savaşın tam ortasında olan ABD’nin doğrudan müdahalesi an meselesi.

Tahran’a yönelik tehditleri her geçen gün daha da belirgin hale gelirken Trump ve ABD ordusu çatışmaya dâhil olmak için hazırlanıyor.

İsrail ordusu, Tahran’da uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjlerin üretildiği bir tesisi vurduğunu açıkladı.

DAYATMAYA BOYUN EĞMEYİZ

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, çatışmaların başladığı cuma gününden bu yana savaşa ilişkin ilk açıklamasını yaptı. “Barışın da savaşın da dayatılmasına boyun eğmeyeceklerini” söyleyen Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin “geri dönüşü olmayan hasara yol açacağını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “koşulsuz teslim olma” çağrısına yanıt veren Hamaney, bunu kesin bir dille reddetti. Hamaney, “Barış ya da savaş, İran’a zorla dayatılamaz. İran halkını ve tarihini bilen akıllı insanlar, bu millete tehdit diliyle konuşmaz. İran halkı teslim olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ

ABD’nin olası askeri müdahalesine sert tepki gösteren Hamaney “Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli” diye konuştu.

İran’ın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi Ali Bahreini ise Washington’a, ABD’nin doğrudan katılımı durumunda misilleme yapılacağı mesajını ilettiklerini açıkladı. Bahreini, “ABD’yi, İsrail’in yaptıklarına ortak olarak görüyoruz” dedi.

TRUMP’TAN TEHDİT

Bölgede askeri varlığını artırırken savaşa “doğrudan dâhil olmayı” değerlendiren Trump, Hamaney’in “nerede saklandığını bildiklerini, ancak kendisini henüz öldürmeyeceklerini” belirterek İran’a “koşulsuz teslim olma” talebinde bulunmuştu.

“Ortadoğu’daki sonu gelmeyen savaşları bitirme” vaadiyle başkan seçilen Donald Trump yönetimi, hâlihazırda savaşın bir parçası. İsrail’i silahlandırarak askeri destek sağlayan ABD, istihbarat desteğiyle de İsrail’in saldırılarının ortağı.

İran’ın iyi hava savunma sistemlerine sahip olmasına rağmen bunun “Amerikan malı sistemlerle karşılaştırılamayacağını” belirterek “İran semalarında tam ve mutlak kontrole sahibiz” sözleri de bunu kanıtlar nitelikte.

ABD’de ulusal güvenlik yetkilileri bir sonraki adımları değerlendirirken Amerikan ordusu bölgede askeri yığınağına hız verdi. Reuters’ın ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu’ya F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi.

ORDUYU BÖLGEYE YIĞIYOR

Öte yandan ABD ordusunun bölgedeki askeri yığınağı da sürüyor. Pentagon, iki nükleer uçak gemisi saldırı filosunu bölgeye konuşlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, USS Nimitz güneydoğu Asya sularından ayrılarak Ortadoğu’ya yöneldi. Gemi, halihazırda bölgede bulunan USS Carl Vinson filosuna katılacak.

Bu uçak gemileri, aynı zamanda yüzen hava üssü niteliği taşıyor. Gemilerde F-35 ve F/A-18 savaş uçaklarının yanı sıra elektronik harp görevlerinde kullanılan EA-18G Growler, erken uyarı sistemi E-2 Hawkeye ve çok sayıda helikopter yer alıyor. Toplamda 60’tan fazla hava aracıyla donatılmış durumda.

İKİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ

ABD’de ise Temsilciler Meclisi’nin iki kanadından da bazı üyeler, Washington yönetiminin İsrail ile birlikte savaşta yer almasına karşı harekete geçti. ABD Kongresi'nde savaş karşıtlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Thomas Massie X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a müdahalesini yasaklayacak bir karar alınması için çalışma yaptığını duyurdu. Massie, Trump’ın savaş yetkilerinin kısıtlanması için iki parti tarafından desteklenen bir tasarı sunacaklarını söyledi.