Amerika’da ilk rakip Almanya
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu ‘Filenin Sultanları’ Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci haftasına Almanya karşısındaki ilk mücadeleyle başlıyor. Teksas’taki karşılaşma bugün saat 22.30’da.
Spor Servisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu 'Filenin Sultanları', Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında bugün saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
KAPTAN KADRODA
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan “Filenin Sultanları“nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
31 Mayıs saat 03.30 Sırbistan-Türkiye; 1 Haziran saat 21.00 Güney Kore-Türkiye; 2 Haziran saat 23.00 ABD-Türkiye.
A Milli Kadın Takımı'nda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor: Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör Çaprazı: Melissa Vargas; Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt; Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı; Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.