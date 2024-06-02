Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, Almanya'daki konserinde Filistin'e destek verdi

Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, Almanya'da verdiği konserde Filistin'e desteğini yineledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Macklemore, Mönchengladbach kentindeki Sparkassenpark'ta 19 bin dinleyicinin önünde yaptığı konuşmada Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

Macklemore, "Holokost'ta yaşanan vahşetin asla telafi edilemeyeceğini söylemek isterim. Geçmişimizin kefaretini ödeyebilmemizin tek yolu, bugün apartheida, işgale ve soykırıma karşı özgür bir Filistin için ayağa kalkmaktır. Tek yol budur." ifadelerini kullandı.