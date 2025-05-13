Amerikan devi TPI’da binlerce işçi greve çıktı: "Grev, ekmek ve hak mücadelesidir"

Amerikan menşeli TPI Kompozit’in İzmir Çiğli ve Menemen’de bulunan iki fabrikasında çalışan 2 bin 300’ü aşkın işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve çıktı.

16 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde işveren, yüzde 120 zam talebine karşın yüzde 30 oranında zam teklif etti. İşçiler ise düşük zam dayatmasına karşı greve çıktı.

Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Çiğli’de fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz’ün yanı sıra Türk-İş’e bağlı sendikalar ile uzun süredir direnişte olan Temel Conta ve Digel Tekstil işçileri de katıldı. Açıklamayı Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan okudu.

“Bugün burada grev ateşini yakıyoruz” ifadeleriyle söze başlayan Turan, 5 toplantıda anlaşmaya varılamadığını ve ardından arabulucu toplantısında da uzlaşma sağlanamadığını aktardı. TPI işyerlerinde, işçilerin yüksek risk altında ve sağlıklarını tehlikeye atarak çalıştıklarını vurgulayan Turan, “Gece gündüz demeden çalışıp, döktüğümüz alınterinin karşılığını almak istiyoruz” dedi.

NET SATIŞ 1,3 MİLYAR DOLAR

Karşılarında dünya devi bir şirket olduğunu belirten Turan, şunları aktardı: “ABD şirketi TPI, dünyanın en büyük kompozit üreticilerinden birisidir. Kara rüzgâr kanatlarında pazar payı yüzde 27’ye ulaşan bir dünya devidir. 2024 yılında net satışı 1,3 milyar dolara ulaşmış, bir yılda 6 bin 525 adet rüzgâr kanadı üretmiştir. Böyle büyük bir şirketin, işçinin haklı ve makul talepleri karşısında bahaneler üretmesinin hiçbir meşru açıklaması yoktur. TPI işçisine, şirketin kârlılığını korumak için aldığı kararların faturası çıkarılamaz. Petrol-İş üyesi TPI işçisi, işine ve ekmeğine sahip çıkmaya devam edecek ama hakkını sonuna kadar savunmayı da bilecektir.”

İşverene seslenen Turan, “İşçinin taleplerine kulak tıkamaktan vazgeçin. Bu meydandaki sesi duyun… Bu meydandaki coşkuyu ve örgütlülüğü görün… Gelin, üzerinde anlaşabileceğimiz bir teklif verin ve müzakere masasını yeniden kuralım” şeklinde konuştu.

“İşimize özveriyle sahip çıkacağız ama hakkımızı da sonuna kadar savunacağız” denilen açıklama, şu sözlerle son buldu: “TPI işçisi burada, TPI işçisi dimdik ayaktadır. TPI grevi, ekmek ve hak mücadelesidir. TPI grevi, daha iyi bir gelecek ve onur mücadelesidir. Biz bu yoldan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Yaşasın TPI grevimiz.”