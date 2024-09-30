Amerikan güçlerinden Suriye’de operasyon

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de 16 Eylül ve 24 Eylül’de düzenlenen saldırılarda, IŞİD ve El Kaide bağlantılı Hurras El Din örgütünün üst düzey liderlerinin öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada aralarında örgütün üst düzey liderlerinin de bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

24 Eylül’de düzenlenen saldırıda Hurras El Din’in üst düzey yetkilisi Bassam Abdül Rauf’un, 16 Eylül’de IŞİD’in eğitim kampında düzenlenen başka bir saldırıda ise, en az 4 yetkili ile beraber 28 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı. Öte yandan Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da Fırat Nehri’nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi’ne roket saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıya karşılık olarak ABD’ye bağlı hava araçları da Deyrizor kent merkezinde Harabeş, Bursaid ile Sinaa mahallesinde ve Elbukemal ilçesindeki Herri köyünde İran destekli gruplara ait askeri noktaları hedef aldı.