Amerikan işçi sınıfı sanılandan ilerici

Karya YURTTAŞ

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi popülist söylemlerle işçi sınıfı tabanına düşmanlık ettiği göçmenleri bile katarken sol, işçi sınıfının desteğini giderek kaybediyor.

Amerikan işçi sınıfının on yıllar içinde toplumsal konulara karşı tutumunu araştıran Jacobin ve CWCP, Amerikan Ulusal Seçim Çalışmaları (ANES), Genel Sosyal Araştırma (GSS) ve İşbirlikçi Seçim Araştırması (CES) tarafından sunulan geniş kapsamlı kamuoyu verilerini inceledi. 1960-2022 arası verilerin incelendiği araştırmada göçmenlik, medeni haklar, sosyal normlar, çevre politikaları ve ekonomik politikalar hakkında işçi sınıfının tutumlarındaki değişim incelendi.

Barack Obama yönetiminden bu yana işçi sınıfının, orta ve üst sınıfa kıyasla daha muhafazakâr görünmesinin asıl nedeninin, işçi sınıfında artan bir gericilik değil, orta ve üst sınıfın giderek daha ilerici hale gelmesi olduğu ortaya konuldu. Çalışma bu liberalleşmenin, sosyal ortamlarda önyargı ve ayrımcılığa karşı toleransın azalmasından kaynaklandığını vurguluyor.

YIKILMAYACAK BİR DUVAR DEĞİL

İşçi sınıfı, sosyo-kültürel konularda daha eşitlikçi tutumları benimsedikleri sorularda bile, orta ve üst sınıfa kıyasla daha az ilericiler. Örneğin, eşcinsellerin ayrımcılığa karşı korunup korunmaması gerektiği sorulduğunda, işçi sınıfı Amerikalıların %86’sı, orta/üst sınıf Amerikalıların ise %92,6’sı korunmaları gerektiği yanıtını verdi.

Buna rağmen, işçi sınıfının eşcinsellerin ayrımcılığa karşı korunup korunmaması gerektiği konusundaki tutumları, 1960–1989 yılları arasındaki verilere göre 2008–2022 döneminde daha ilerici hale geldi. Çalışma, kültürel muhafazakârlığın sanıldığı gibi yıkılamaz bir duvar olmadığını ortaya koydu. Amerikan işçi sınıfı sanılandan ilerici Amerikan işçi sınıfının toplumsal konulardaki tutumuna dair çalışma yapıldı. Çalışmada işçilerin son 20 yılda daha ilerici hale geldiği ortaya kondu Trump, Latin ve siyah işçilerle tabanını genişletirken yapılan çalışmaya göre işçi sınıfını geri kazanmanın yolu ilerici ekonomik politikalar sunmaktan geçiyor.

Göçmenlik konusuna da bakıldığında durum çok farklı değil. İşçi sınıfı kendi içlerinde daha ilerici hale gelmiş olsalar bile, orta ve üst sınıfın hızını yakalayamadı. Göçmenin ekonomi için iyi olup olmadığı sorusuna verilen yanıtta işçi sınıfının yalnızca yüzde 51,5’i göçmenliğin ekonomik faydalarını kabul ederken, bu oran orta ve üst sınıfta yüzde 76,3’e yükseliyor.

Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Zohran Mamdani, işçilerin sorunlarına eğilen bir kampanya yürüttü.

İŞÇİLER EKONOMİDE DAHA İLERİCİ

İşçi sınıfının, orta ve üst sınıfa kıyasla daha ilerici görüşlere sahip olduğu tek alan ekonomik politikalar oldu. İşçi sınıfı, Medicare’i genişletmeyi yüzde 72,4 oranında desteklerken, orta ve üst sınıfın destekleme oranı yalnızca yüzde 63. Bu duruma rağmen 1960’tan beri orta ve üst sınıf aradaki farkı gittikçe kapanıyor.

EKONOMİK POPÜLİZM KAZANDIRIYOR

2020’de Trump’a oy veren işçi sınıfı seçmenlerin yüzde 10’undan fazlası ekonomik olarak ilerici fakat kültürel olarak muhafazakâr özellikler taşımakta. İşçi seçmenlerin, yüzde 38’i daha asgari ücrette, yüzde 59’u sosyal güvenlik harcamalarında, yüzde 50’si devlet okulu harcamalarında ve yüzde 39’u milyonerlerden alınan vergilerde artış yapılması konusunda olumlu bir tavır takınıyor.

CWCP ve Jacobin’in araştırmasına göre, işçi sınıfının giderek daha liberal olması, sol popülizmin işçi sınıfı Trump seçmenlerini saflarınakazanabilmesi için bir umut olarak görülüyor. Demokratlar 2026 ara seçimleri ve 2028 başkanlık seçimleri için ilerici ekonomik politikaları destekleyerek ve sosyo-kültürel konularda daha yumuşak bir tavır takınarak işçi sınıfını yanlarına çekebileceği belirtiliyor.