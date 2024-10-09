Amerikan istihbaratından ‘dış güçler’ manipülasyonu

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ABD istihbaratı aralarında Rusya ve Çin'in de bulunduğu bazı dış güçlerin, başkanlık ve eyalet seçimlerine karşı etki operasyonu başlattığını ileri sürdü. TRT Haber'e göre istihbarat yetkilileri, basını bilgilendirme toplantısında, Rusya ve Çin'deki liderlerin Amerikan siyasi sistemini, bu yılki seçimlerin dezenformasyonun kullanılması ve yayılması için uygun koşullar yarattığını anlayacak kadar iyi analiz ettiklerini söyledi.

İstihbarat yetkilileri, başkan seçimlerinde hangi adayın hedef alındığını söylemezken Kremlin'in çabasının Ukrayna'yı destekleyen Demokratlara ve bazı Cumhuriyetçilere zarar vermeyi amaçlaması muhtemel görülüyor.

Başkanlık yarışında Rusya'nın tutumuna dikkati çeken istihbarat yetkilileri, Moskova'nın, Ukrayna ve NATO ittifakını eleştirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öven Donald Trump'ı desteklediği görüşüne sahip.

Çin'in ise bu kapsamda, Tayvan'a destek de dahil olmak üzere Pekin için kilit öneme sahip konulardaki duruşlarına göre her iki partiden adayları hedef aldığına dikkati çeken istihbaratçılar, Çin dezenformasyon ajanslarının "onlarca" yarışta adaylara odaklandığını gözlemlediklerini söyledi.

ÇİN'İN TARAFSIZ, İRAN'IN TARAFLI OLDUĞU İDDİASI

İstihbaratçılar, Çin'in, Donald Trump ile Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki yarışta tarafsız bir duruş sergilediği değerlendirmesinde bulundular.

İran'ın Trump'ın yeniden seçilmesine karşı çıktığını öne süren istihbaratçılar, eski başkanın Washington ile Tahran arasındaki gerilimi artırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğünü ileri sürdü.

Yetkililer, diğer küçük ülkelerin de kendi etki operasyonlarını deniyor olabileceğine işaret ederek, Küba hükümetinin de Amerika'daki çıkarlarını destekleyeceğine inandığı adayları desteklemeye çalıştığını vurguladı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly, geçen hafta Associated Press'e yaptığı açıklamada, yabancı bir düşmanın genel sonuçları değiştirmesinin mümkün olmadığını söylemişti.