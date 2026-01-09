Amerikan küstahlığı

Dış Haberler

Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu kaçıran ABD, ülkenin kaynakları ve yönetiminde tam kontrol planını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geleceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump ise New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte ülkesinin Venezuela’nın yönetiminde söz sahibi olma girişiminin “yıllarca devam edebileceğini” söyledi.

ABD’nin Venezuela’yı “yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya” yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Venezuela’yı “çok kârlı şekilde yeniden inşa edeceğini” öne sürdü. Trump, “Petrolü kullanacağız ve petrol çıkaracağız. Petrol fiyatlarını düşüreceğiz ve Venezuela’ya çok ihtiyaç duydukları parayı vereceğiz” dedi.

YILLARCA SÜRECEK

ABD’nin Venezuela’yı “yönetmeye ve devasa rezervlerinden petrol çıkarmaya” yıllarca devam etmesini beklediğini söyleyen Trump, Washington’ın ülkeyi doğrudan denetleme girişiminin ne kadar süreceği sorusuna “Bunu bize zaman gösterecek” yanıtını verdi.

Maduro yönetimindeki eski yetkililerden oluşan geçici hükümetin Washington ile işbirliği yaptığına işaret eden Trump, ABD’nin “gerekli olduğunu düşündüğü her şeyi” mevcut Caracas yönetiminden aldığını belirtti.

PETROLÜ ABD SATACAK

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise Venezuela’da “petrol satışlarını tamamen kontrol altına alacaklarını ve ham petrolü süresiz olarak dünya pazarına satacaklarını” söyledi. Wright, Venezuela petrolünün satışından elde edilecek gelirin “ABD hükümetinin kontrolündeki hesaplara yatırılacağını” söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Venezuela’yı, kesenin ağzıyla ve enerji kaynaklarıyla kontrol ettiklerini söyleyerek bu ülkenin, ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiği sürece petrol satabileceğini söyledi. Venezuela’nın petrollerine çöken Trump, “yeniden inşa edeceklerini” söylediği ülkede kontrolü “yıllarca sürdürebileceklerini” söyledi. Askeri operasyon tehditleri ve karşılıklı restleşmenin ardından Kolombiya lideri Petro ise Trump’la Beyaz Saray’da bir araya gelmeye hazırlanıyor

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PdVSA), ABD’ye ham petrol satışı için müzakerelerin ilerlediğini ve bunun “tamamen ticari bir işlem” olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump önceki gün Venezuela hükümetinin kendileriyle anlaşmaya vardığını, 30 ila 50 milyon varil petrolün ABD’ye teslim edileceğini iddia etmişti. Kolombiya Devlet Başkanı Petro ise, askeri tehditler ve karşılıklı suçlamaların ardından Trump ile telefonda görüştü.

Trump’ın tehditlerine karşı başkent Bogota’da düzenlenen mitingde konuşan Petro, “yapacağı sert konuşmayı son anda değiştirdiğini” belirterek “Konuşmazsak savaş çıkar. Kolombiya tarihi bize bunu öğretti” dedi. “Trump ile Amerika kıtasında barış, egemenlik ve temiz enerjiye dayalı bir Yaşam Paktı hakkında konuşacağız” diyen Petro, Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio’ya, önümüzdeki günlerde Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmek üzere gerekli diplomatik temasları başlatma talimatı verdi.

ZİRVE BEYAZ SARAY’DA

Petro, görüşmeye ilişkin X’teki paylaşımında ise Venezuela’daki siyasi gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını ifade etti. Petro, görüşmede küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini dile getirerek, “Latin Amerika’nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar” uyarısında bulundu.

Petro, Venezuela’da Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez ile bir görüşme yaptığını ve onu ülkeye davet ettiğini belirtti.

Petro, Bogota’daki mitingde Trump ile bir araya geleceğini söyledi.

TRUMP ‘ONUR’ DEDİ

Trump ise sosyal medya paylaşımında Petro ile görüşmenin bir “onur” olduğunu belirterek “Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray’da yapılmak üzere görüşmeler planlandığını söyledi. Trump, daha önce Kolombiya’nın ABD’ye kokain gönderdiğini iddia ederek askeri operasyon sinyali vermişti. Trump, Petro’nun “arkasını kollaması gerektiğini” söylemişti.

∗∗∗

ABD’Lİ PETROL ŞİRKETLERİ ‘ENDİŞELİ’

Financial Times’ın haberine göre ABD petrol şirketleri, Venezuela’ya büyük yatırımlar yapmadan önce Washington’dan ciddi garantiler talep ediyor. Trump yönetimi ise Amerikan enerji devlerini Venezuela’nın petrol sektörünü canlandırmaya çağırırken bu amaçla bazı yaptırımların gevşetilebileceğini sinyalini verdi. ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips’in üst düzey yöneticileri, cuma günü Trump ile görüşmesi beklenen isimler arasında. Şirketler, Trump’ın Venezuela’ya yatırım yapmaları halinde “devlet veya gelir yoluyla geri ödeme” yapılacağı açıklamasına rağmen hukuki, mali ve siyasi riskler nedeniyle hâlâ temkinli.

∗∗∗

EMPERYALİST SALDIRIDA 100 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Venezuela hükümeti, ABD’nin Nicolas Maduro’yu yakalayıp kaçırdığı saldırılarda 100 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, saldırıda ölü sayısının artabileceğini belirtti. Cabello, hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğunu, saldırı sırasında evlerinde uyuyan kadınların da ölenler arasında yer aldığını ifade etti. Venezuela makamları daha önce operasyon sırasında 24 askerin öldürüldüğünü açıklamıştı. Küba ise Venezuela’da görev yapan 32 güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurmuştu. Söz konusu personelin, Maduro’nun güvenliğinden sorumlu korumalar arasında yer aldığı belirtilmişti. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise Maduro’yu korumakla görevli birlikten sorumlu Tümgeneral Javier Marcano Tabata’yı görevden alarak yerine General Gustavo Gonzalez Lopez’i atadı.

∗∗∗

GRÖNLAND’I ‘SATIN ALMA’ PLANI

Beyaz Saray, Trump ve yetkililerinin Danimarka toprağı Grönland’ı satın almak için potansiyel bir teklifi aktif olarak görüştüklerini doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü, konunun başkan ve ulusal güvenlik ekibi tarafından güncel olarak ele alındığını belirtti. Avrupa liderleri salı günü yayımladıkları ortak bildiride Danimarka’ya destek vererek, Grönland’ın halkına ait olduğunu ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.