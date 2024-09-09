Amerikan oligarkına dönüştürme isteği

Liz Crampton-Lara Korte

Derek Robertson

Brendan Bordelon

Eski başkan Donald Trump’ın Elon Musk’ı seçilirse hükümet verimlilik komisyonunun başına geçirme planı dünyanın en zengin adamını eşsiz bir role terfi edecektir: Amerikan oligarşisi.

Komisyona ve Musk’ın nasıl dahil olacağına dair detaylar belirsizliğini koruyor, ancak hükümet içerisinde resmi bir role terfi etmek – hepsi geçmişte federal ihaleler, vergi indirimleri ve hükümet teşviklerinden yararlanan Tesla, Space X, Starlink ve Twitter/X şirketlerinin sahibi milyardere büyük bir etki gücü sağlayacaktır. Hükümet Gözetimi Projesi başkanı Daneille Brian, “Son derece endişe verici, her türden çıkar çatışmasına gebe” dedi. Olası rekabetçi çıkarların ötesinde, Musk’ın hükümete girmesi teknoloji devi için müthiş bir gelişme sunuyor, ticaret, üretim, medya ve Washington’da son derece önemli bir role sahip olacaktır.

Aynı zamanda, Musk’a olası hükümetinde bir pozisyon vermek Trump’ın iktidar yaklaşımına da tam uyuyor. Eski başkan Wilbur Ross ve Steven Mnuchin gibi milyarderlerden kabinesine dahil olmasını rica etmişti, her ne kadar Musk kadar popüler bir figür olmasalar ve hükümete dahil olmaktan onun kadar kazançlı çıkmasalar bile. Musk’ın elektrikli araç mucitliğinden uzay girişimciliğine oradan da X/Twitter patronluğuna yolculuğunu takip edenler için politikaya girmesi şaşırtıcı değil. Ancak teknoloji uzmanları Washington’un Silikon Vadisi patronu için kaygan bir zemin olduğunu, federal bürokrasinin karmaşıklığına alışık olmadığını söylüyor. Musk geçmişte kendisini merkezci olarak ifade ederken zaman içerisinde Trumpçı oldu, Temmuz’daki suikast girişiminin ardından resmi olarak desteklemeye başladı. Musk X’te yaptığı paylaşımda “Fırsat olursa Amerika’ya hizmet etmek isterim, ne maaş ne unvan ne de takdir isterim.” diye yazmıştı. Aynı Trump gibi, Musk da hükümet gözetiminden hoşlanmıyor- özellikle de Kaliforniya’da.

Milyarder, eyaletteki demokrat hükümetle uzun süredir çatışmalı, birçok kez hükümetin çalışma politikaları ile karşı karşıya geldi. Pandeminin başlarında, yerel halk sağlığı yasalarını hiçe saydı ve Tesla’nın Fremont fabrikasında Covid-19 riskine rağmen üretimi sürdürdü – sonrasında “faşist” yasaklar olarak adlandırdığı kanunların durdurulması için dava açtı ve şirket merkezini eyaletten taşımakla tehdit etti.

O yılın sonunda şirketin bazı operasyonlarını Texas’a taşısa da Tesla’yı Kaliforniya’da büyütmeye devam etti. Benzer taşınma tehditlerini bu yılın başlarında da LGBTİ gençlere yönelik koruma yasalarına tepki verirken de tekrar etti, X ve SpaceX’i Teksas’a taşıyacağına söz verdi. Geçtiğimiz ay, sosyal medya platformunun San Francisco’daki ofislerini kapatacağını, çalışanlarını Palo Alto ve San Jose’ye taşıyacağını duyurdu. Musk ayrıca Tesla ve X çalışanlarına yönelik uygulamaları sebebiyle yasal denetlemeye girdi. Kaliforniya’da bir hakim Musk’ın ve diğer Tesla yöneticilerinin 2017 ve 2018’de sendika girişimlerini sabote ederek çalışma yasalarını çiğnediklerini tespit etti. Yüzlerce eski Twitter çalışanı, sosyal medya platformunun 44 milyar dolarlık satışından sonra tazminatları ödenmediği için dava etti. Musk2022’de Twitter’i satın alarak ülke siyasetine girdi. İlk iş kalabalık işten çıkarmalara girişti ve ifade özgürlüğü konusunda kendi vizyonunu uygulamaya başladı-bu reformlar platformu bilgi kirliliği ve tacize açtığını iddia eden eleştirilere sebep oldu. Musk’ın yönetiminde X’in piyasa değeri dibi gördü ve yatırımcılar yaklaşık 24 milyar dolar zarar etti.

politico.com’dan çevirilmiştir