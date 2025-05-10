Amerikan tehdidine örnekli yanıt

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İran’ın nükleer silah programı olmayan ancak uranyum zenginleştirme faaliyetindeki tek ülke olacağı yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Kemalvendi, “Belçika, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Arjantin, Almanya gibi nükleer silaha sahip olmayıp zenginleştirme yapan ülkeler de var, dolayısıyla tek ülkenin İran olmadığını söylemek gerekir” dedi.