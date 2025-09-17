Amini ölümünün üçüncü yılında da unutulmadı

İran’da ahlak polisi tarafından katledilen Masha Amini, ölümünün üçüncü yılında da anıldı. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestolarının ve kadın hareketinin sembolü olan Amini için dün mezarı başında anma töreni düzenlendi. İran rejimi, törenin ardından yaşanabilecek olası protestoları engellemek amacıyla Devrim Muhafızlarını mezarının bulunduğu Saqqez’de konuşlandırırken Amini’nin ailesinin anma törenine katılması engellendi.

22 yaşındaki Mahsa Amini, 2022 yılında “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül’de polis gözetiminde hayatını kaybetmişti.

Amini’nin ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması talebiyle başlayan protestolar, zamanla rejime karşı özgürlük ve hak taleplerinin dile getirildiği kitlesel bir harekete dönüşmüştü. Protestolar boyunca binlerce kişi tutuklanırken, aralarında çocukların da bulunduğu 500’den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.