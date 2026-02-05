Amir Murillo, Beşikaş'a ne katar?

Beşiktaş’ın gündemindeki Michael Amir Murillo, Marsilya formasıyla son dönemde hem görev aldığı pozisyonlar hem de performansıyla dikkat çekti.

2023-24’ten bu yana Marsilya’da toplam 59 resmi lig maçında 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bu maçların büyük bölümünde ilk 11’de forma giydi.

Bu sezon 2025-26’da ise Murillo, 13 maçta 2 gol kaydederken, savunmadaki rolü gereği hücumda sınırlı kaldı ve gol-kilit pas üretimi düşük seviyelerde seyretti.

Murillo, teknik kapasitesi ve top dağıtımı açısından rakip savunmaların arkasına paslar çıkarabilen bir isim olarak öne çıktı.

Murillo’nun bu istatistikleri, onu tamamen hücum odaklı bir bek değil, daha çok savunma ağırlıklı, tempo kontrolü ve oyunu kurma odağıyla görev yapan bir profilleştiriyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Panama Milli Takımı için de önemli bir parça olan Murillo’nun düzenli forma giyme durumu, Dünya Kupası hedefi adına kritik. A takımda süre bulduğu dönemlerde Panama’da da daha etkin rol aldığı söylenebilir; verileri kariyer toplamında hem kulüp hem milli takımda süreklilik sağladığını gösteriyor.

Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferini sezon sonuna bırakmanın acil ihtiyaç olmadığı görüşünü korurken Murillo’ya olumlu bakan tarafı bir piyasa fırsatı olarak gördü. Ancak Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin Murillo hakkında yaptığı “hırs” vurgusu, oyuncunun saha içi motivasyonuyla ilgili soru işaretleri oluşturdu.