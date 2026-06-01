Amiral battı: Biriken zarar 26,2 milyar TL

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirme, elektrik dağıtım şirketlerine ise fahiş kazanç sağladı. Elektrik dağıtım işinin, “Kalite, rekabet ve ucuzluk getireceği” iddiasıyla özelleştirilmesi kamuya da ağır yükler yükledi.

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden önce kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların büyük bölümü, aradan geçen 13 yıla karşın halen tahsil edilemedi. Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla 1970 yılında kurulan TEDAŞ’ın mali yapısı da AKP’nin enerji alanındaki özelleştirme politikası nedeniyle geri dönülemez şekilde bozuldu. Kurumun geçmiş dönemlerden kaynaklı zararı, 2026 yılı itibarıyla 25 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.

BÜYÜK HASAR

Elektrik dağıtım şirketlerinin özel şirketlere devrinin gerçekleştirildiği 2013 yılında 4,3 milyar TL’lik zarara imza atan TEDAŞ, özelleştirmelerin ardından mali durumunu toplayamadı. 2013 yılı itibarıyla istisnai yıllar dışında hemen her yıl zarar açıklayan kurumun, biriken zararları dudak uçuklatan boyutlara tırmandı.

EKONOMİK FELAKET

Kurum, Hazine’den aktarılan kaynaklar ile birlikte 2022 ve 2023 yıllarında mali durumunu toplasa da 2024 yılında adeta ekonomik felaketi yaşadı. Kurumun net dönem zararı, 2025 yılı itibarıyla 2 milyar 916 milyon TL’ye fırladı.

TEDAŞ’ın, “Geçmiş yıl zararları” adı altında sınıflandırılan biriken net zararı ise 25 milyar TL'yi aştı. 2023 yılında 18 milyar 185 milyon 641 bin TL olan TEDAŞ’taki biriken net zarar, 2026 yılı itibarıyla mali tablolara, 26 milyar 289 milyon 733 bin TL olarak yansıdı.

∗∗∗

ŞİRKETLER KÂRDA

Özelleştirmelerin ardından kamunun amiral gemisi mali batağa saplanırken elektrik dağıtım şirketlerinin kasası doluyor. Yurttaşın vergileriyle oluşturulan bütçeden elektrik dağıtım şirketlerine Ocak-Nisan 2026 döneminde aktarılan kaynak, 6,4 milyar TL ile ifade ediliyor.