Amiral gemisinde şalter iniyor

Volkswagen, bugün 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya’daki bir fabrikasını kapatacak. Çinli üreticilerle rekabet, Avrupa pazarındaki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesi sorunlarıyla mücadele için önlemler alan Volkswagen, 2024’te Almanya’da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında, Dresden’de Volkswagen’in araç üretimi bu yılın sonuna kadar durdurulacaktı. Bu kapsamda, Volkswagen, bugün, Dresden tesisindeki araç üretimini durduracak.

Volkswagen’in Dresden fabrikası, 2002’de üretime başladığından beri 200 binden az araç üretti. Firma, Dresden fabrikasını, o dönemde şirketin yeteneklerini sergileyen bir "amiral gemisi" olarak konumlandırmıştı. İlk olarak Phaeton, ardından ID.3 burada üretildi. Ancak, her iki model de Volkswagen’in başarısına katkıda bulunamadı.