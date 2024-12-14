Amman’da Suriye masaya yatırılacak

Dış Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bugün Arap ve bölge ülke liderlerinin başkent Amman’da bir araya geleceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ürdün’ün daveti üzerine Arap Birliği’nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ile Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının Akabe’de toplantı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut toplantıya katılan Arap dışişleri bakanlarının ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Suriye Elçisi Geir Pedersen ile de bir araya geleceği aktarıldı.

BM YAKIN TAKİPTE

Pedersen’in Sözcüsü Jennifer Fenton da BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenton, Pedersen’in, Suriyelilerin yeni sürecin belirlemede öncü olmaları ve uluslararası topluma ortak bir mesaj verilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Pedersen’in Suriye ile ilgili bugün yapılacak toplantıya katılmak üzere Ürdün’e gideceğini söyleyen Fenton, burada çeşitli görüşmeler yapacağının altını çizdi.

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ADIM BAŞI SİLAHLI GÜÇ VAR

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya çapındaki silahlı çatışma dinamiklerine odaklanan 2024 yılı raporunu yayımladı. Raporda Irak, Irak Kürt Bölgesi ve Suriye’de silahlı güçlerin sayısı da yer aldı.

Rapora göre Suriye’deki güçlerin sayıları şöyle:

• Suriye Silahlı Kuvvetleri (Esad dönemi): 169 bin aktif asker, 100 bin gayri resmi militan

• Tahrir Şam Heyeti (HTŞ): 10 bin militan

• Suriye Milli Ordusu (SMO): 70 bin militan

• Suriye Demokratik Güçleri (SDG): 40-60 bin militan

• IŞİD: Belirli bir sayı verilmemiş

• İran Devrim Muhafızları: 1.500 asker

• Uluslararası Koalisyon: 900 asker

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK): 3 bin asker

• Hizbullah: 7-8 bin militan

• Rus Ordusu: 4 bin asker

Rapora göre, Irak’taki güçlerin sayıları şöyle sıralandı (kişi):

• Peşmerge: 200 - 300 bin

• Terörle Mücadele Güçleri: 193 bin

• Haşdi Şabi: 200 - 240 bin

• IŞİD: Yaklaşık 500

• PKK: 4-5 bin militan

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK): 4 bin asker

• Koalisyon Güçleri: 2-2,5 bin asker



