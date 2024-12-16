Ampirik ne demek? Ampirik kelimesinin en çok kullanıldığı alanlar nelerdir? Ampirik çalışma ne demek?

Ampirik Nedir? Detaylı Anlatım ve Örneklerle Ampirik Kavramı

Ampirik kelimesi, bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılan bir kelime ve bilinmesi mutlaka gerekli olan bir terimdir. Ampirik kelimesinin kullanım alanlarına, kökenine ve örnek cümlelere bakalım:

AMPİRİK KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kökeni Yunanca empirikos sözcüğüne dayanır ve deneyim, gözlem ya da tecrübe yoluyla elde edilen bilgiyi ifade eder. Özellikle bilim, psikoloji, sosyoloji, ekonomi gibi alanlarda ampirik yöntemler, teorilerin doğruluğunu test etmek ve somut verilere ulaşmak için kullanılır.

AMPİRİK NE DEMEK?

Ampirik, en basit haliyle "deney ve gözleme dayalı" demektir. Bilimsel yöntemlerin temel taşlarından biri olan ampirizm, bir hipotezin veya teorinin gerçek hayatta uygulanabilirliğini ve doğruluğunu test etme sürecini kapsar.

Ampirik araştırmalar, soyut teorilerin ötesine geçerek, somut veriler ve sonuçlarla desteklenir.

Örneğin, bir bilim insanının, "Düzenli spor yapmak insanların stres seviyelerini azaltır" hipotezini test etmesi için bireyler üzerinde deney yapması, bu hipotezin ampirik yöntemlerle doğrulanması anlamına gelir.

AMPİRİK YÖNTEMLERİN KULLANILDIĞI ALANLAR NERELERDİR?

Ampirik yöntemler pek çok bilim dalında kullanılmaktadır. İşte bu yöntemlerin en sık kullanıldığı alanlar:

Sosyal Bilimler: Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi sosyal bilimlerde ampirik yöntemler, bireylerin davranışlarını ve toplumların işleyişini anlamak için kullanılır. Örneğin, bir psikolog, bireylerin belli bir durumda nasıl tepki verdiğini ampirik deneylerle inceleyebilir.

Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi sosyal bilimlerde ampirik yöntemler, bireylerin davranışlarını ve toplumların işleyişini anlamak için kullanılır. Örneğin, bir psikolog, bireylerin belli bir durumda nasıl tepki verdiğini ampirik deneylerle inceleyebilir. Doğa Bilimleri: Fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimlerinde ampirik çalışmalar, teorilerin gözlem ve deneylerle test edilmesini sağlar. Örneğin, bir kimyagerin yeni bir bileşiğin özelliklerini araştırması, ampirik bir çalışmadır.

Fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimlerinde ampirik çalışmalar, teorilerin gözlem ve deneylerle test edilmesini sağlar. Örneğin, bir kimyagerin yeni bir bileşiğin özelliklerini araştırması, ampirik bir çalışmadır. Ekonomi ve İşletme: Ekonomide, belirli bir politikanın piyasa üzerindeki etkileri ampirik analizlerle ölçülür. Örneğin, asgari ücret artışının işsizlik oranı üzerindeki etkisi ampirik bir çalışmayla tespit edilebilir.

AMPİRİK VERİLER NASIL ELDE EDİLİR?

Ampirik veriler genellikle üç temel yöntemle elde edilir:

Deneyler: Laboratuvar ortamında yapılan kontrollü deneyler. Anketler: Belirli bir grup insana yöneltilen sorularla veri toplama. Gözlemler: İnsanların veya olayların doğal ortamlarında incelenmesi.

Bu yöntemlerin her biri, araştırmanın amacına ve kapsamına bağlı olarak seçilir. Örneğin, bir halk sağlığı uzmanı, insanların beslenme alışkanlıklarını anlamak için anketler ve gözlemlerden yararlanabilir.

AMPİRİK ARAŞTIRMANIN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?

Somut Verilere Dayanır: Ampirik çalışmalar, spekülasyondan ziyade gerçek verilere dayanır.

Ampirik çalışmalar, spekülasyondan ziyade gerçek verilere dayanır. Güvenilirlik Sağlar: Teorilerin doğruluğu, deney ve gözlemlerle test edilir.Yeni Bilgiler Sunar: Mevcut teorilere yeni perspektifler ekleyebilir veya yanlış teorileri çürütebilir.

AMPİRİK ARAŞTIRMA VE TEORİK ARAŞTIRMA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Ampirik araştırma, somut verilerden yola çıkarak yapılan çalışmalardır. Buna karşın teorik araştırma, genellikle soyut modeller ve varsayımlar üzerine inşa edilir. Örneğin, "Küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkileri" üzerine yapılan bir literatür taraması teorik bir çalışma iken, bu etkinin gerçek dünyada ölçülmesi ampirik bir çalışmadır.